Peça virtual "Tudo Que eu Queria te Dizer" tem sessão na segunda-feira (26/07)

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TEATRO
O Diabo em Mrs. Davis
Espetáculo virtual com atuação de Andrea Dantas, texto de Jau Saunt' Angelo e direção de Aloisio de Abreu. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos.
Tudo Que eu Queria Te Dizer
Espetáculo virtual com texto de Martha Medeiros e atuação Ana Beatriz Nogueira. Temporada: 27 de junho a 31 de julho, sempre aos sábados, domingos e segundas, às 21h. Sua transmissão ocorre via YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$10 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Sofisma
Espetáculo virtual de suspense fantástico, com atuação de Biah Ramos e Luciano Gatti. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 32 minutos.
O Cão de Kafka
Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
MÚSICA
Vinicius Caranguejo
O músico leva repertório nacional, às 19h30, ao El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Informações: (27) 3025-1516. Couvert: R$ 8.
LITERATURA
80 Anos da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim
Em homenagem ao seu aniversário, a biblioteca terá programação cultural de 26 a 30 de julho. A agenda do dia conta com o Clube de Leitura Machado de Assis, que ocorre às 19h, na plataforma digital Google Meet. Inscrições: [email protected]. A participação é gratuita.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.