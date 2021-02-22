Peça virtual sobre Zélia Gattai e Jorge Amado animará a quarta-feira (24/02)

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MÚSICA
Quarta de Raiz
Quarta de Raiz com Cecitônio Coelho (Violão de 7 Cordas e voz) e Rodrigo Nogueira (Pandeiro de couro e voz), às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3026-7868.
TEATRO
O Amor de Zélia e Jorge
O espetáculo conta com a direção de Renato Santos e mostra a memória musical do casal Zélia Gattai e Jorge Amado, respectivamente interpretados por Luciana Borghi e Pedro Miranda. A apresentação digital ocorre às 20h, no site Netshow.me. Ingresso: R$15. Venda: no site Sympla.
In Extremis
O espetáculo on-line conta com Daniel Infantini e Flávio Tolezani em seu elenco. A comédia dramática foi escrita pelo inglês Neil Barlett e contou com a direção de Bruno Guida. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com temporada de 23 de fevereiro a 10 de março, às terças e quartas, às 19h, tem acesso gratuito. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 14 anos.
Experimento Cênico Virtual “Viva Voz”
O espetáculo virtual conta com texto e direção de Herácliton Caleb, além de atuação de Marina Merlino e Lui Vizotto. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 21h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.