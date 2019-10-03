TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Peça “Que prospera sempre alcança” na sexta e sábado (04 e 05/10)

Com apresentações gratuitas, a peça da Próspera Trupe de Teatro aborda a realização dos sonhos em tempos de desemprego e empreendedorismo.

Publicado em 03/10/2019 às 15h31
Atualizado em 03/10/2019 às 15h31
Quem prospera sempre alcança. Crédito: João Caldas
Quem prospera sempre alcança. Crédito: João Caldas

Sexta (04/10), às 19h.

Onde?

Praça Regina Frigeri Furno. Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

Aberto ao público.

Sábado (05/10), às 19h.

Onde?

Praça dos Namorados. Av. Saturnino de Brito, 1075, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

Aberto ao público.

A Gazeta integra o

Saiba mais
teatro

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.