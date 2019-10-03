Peça “Que prospera sempre alcança” na sexta e sábado (04 e 05/10)

Sexta (04/10), às 19h.
Onde?
Praça Regina Frigeri Furno. Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
Aberto ao público.
Sábado (05/10), às 19h.
Onde?
Praça dos Namorados. Av. Saturnino de Brito, 1075, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
Aberto ao público.
