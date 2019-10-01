Peça Pinóquio tem sessão no domingo (06/10) em Vitória

A Dourado Produções conta a linda história de Gepeto, um habilidoso marceneiro que constrói com as próprias mãos um boneco de madeira que só pode se movimentar com a ajuda de fios. A marionete ganha vida após seu dono pedir a uma estrela cadente que transformasse o boneco em um menino de verdade!



O espetáculo Pinóquio destaca o papel importante da família na vida escolar e social da criança e não perde a oportunidade de deixar diversas lições, como não confiar em estranhos, saber escolher as amizades, não mentir, valores familiares, a importância da escola na formação do indivíduo, o efeito da causa e consequência, construção da autonomia, lealdade aos princípios éticos e sempre suspeitar do caminho fácil para o sucesso dentre outros.