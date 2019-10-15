TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Peça "Jubarte" no sábado (19/10) em Jardim Camburi

A peça infantil "Jubarte – Uma Aventura Oceânica" será apresentada no Cine Teatro Ribalta em dois finais de semana

Publicado em 15/10/2019 às 12h08
Atualizado em 15/10/2019 às 12h08
Elenco da peça Jubarte, que será apresentada em dois finais de semana. Crédito: Esteban Bisio
Elenco da peça Jubarte, que será apresentada em dois finais de semana. Crédito: Esteban Bisio

Quando?

Dia 19 de outubro de 2019, sábado, às 17h e às 19h.

Onde?

Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindenberg, 94, Lj 11, Jardim Camburi, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita (crianças de até dois anos); R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).

Informações:

(27) 99916-8000.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Bairro Jardim Camburi teatro

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.