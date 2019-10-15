Peça "Jubarte" no sábado (19/10) em Jardim Camburi

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 19 de outubro de 2019, sábado, às 17h e às 19h.
Onde?
Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindenberg, 94, Lj 11, Jardim Camburi, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita (crianças de até dois anos); R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).
Informações:
(27) 99916-8000.
