Peça digital "O Mágico de Oz" agitará a terça-feira (3)

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Teatro
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 2020
Com programação que teve início no dia 27 de outubro e seguirá até 4 de novembro, o festival conta com peças gravadas e ao vivo, além de bate-papos e oficinas. Confira a agenda do dia, que será transmitida no canal no YouTube e Facebook do evento. Além disso, é possível acessar as atrações no Zoom, fazendo sua inscrição gratuitamente em cada uma delas no site Sympla.
Helena Blavatsky, A voz do Silêncio
Monólogo com interpretação de Beth Zalcman e texto original de Lúcia Helena Galvão sobre a escritora e filósofa Helena Blavatsky. Às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30 (esgotado); R$ 60. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.