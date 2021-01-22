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Peça digital "O Inferno é um Espelho da Borda Laranja" agitará a quarta-feira (27/01)

A programação também contará com espetáculo "Ubu, O Rei do Gado" on-line; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

22 jan 2021 às 14:01

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 14:01

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

O Inferno é um Espelho da Borda Laranja

O monólogo que conta com direção, dramaturgia, luz e atuação de Wander B. ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla. 

Ubu, O Rei do Gado

Espetáculo digital baseado na obra de Alfred Jarryda e dirigido por Fred Nascimento. A produção da Escola Municipal de Arte João Pernambuco será transmitida às 16h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Gratuito, os interessados podem garantir seus ingressos no site Sympla. Classificação: 18 anos. Duração: 42 minutos.

INFANTIL

A História das Histórias

Peça digital com atuação de: Alana Bortolini, Enrico Verta, Mari Willians, Nathalia Kwast, Patrick Aguiar, Rafael Rilo e Tita Azevedo. A transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação etária: 04 anos.

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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