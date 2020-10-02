Peça "Diários do Abismo", com Maria Padilha, terá sessão on-line na quarta-feira (7)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Teatro
Diários do Abismo
Peça digital com texto adaptado da obra de Maura Lopes Cançado por Pedro Brício, com a atriz Maria Padilha. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Especial
7 º Vitória do Riso Festival
Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. Edmilson Filho é comediante e Mestre em 5º grau de Taekwondo. Foi protagonista do filme que virou série na Tv Globo: Cine Holliúdi. Em sua palestra ele falará como a disciplina das artes marciais o impulsionaram a transformar seus sonhos em realidade.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: