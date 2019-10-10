TER
Pagode e sertanejo agitam o final de semana (11 a 13/10) do Vitrine

Samba Jr e DJs na sexta, Evandro e Raniery no sábado, e Freelance no domingo são os destaques do final de semana da casa da Praia da Costa

Publicado em 10/10/2019 às 14h57
Atualizado em 10/10/2019 às 14h57
Freelance. Crédito: Rafael Nick
Freelance. Crédito: Rafael Nick

O Vitrine Music Bar fica na Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.

Sexta, 11/10, às 22h.

Atrações:

"Seeexta!", com Samba Jr. e os DJs Gabriel Pratti, Klebinho e Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).

Sábado, 12/10, às 22h.

Atrações:

Balada Vitrine, com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos.

Exemplo de pergunta?

R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).

Domingo, 13/10, às 18h.

Atrações:

Um Domingo Lindo, com Freelance, Nesse Clima, DJ GG e DJ Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (após 20h).

