Pagode e sertanejo agitam o final de semana (11 a 13/10) do Vitrine

O Vitrine Music Bar fica na Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
Sexta, 11/10, às 22h.
Atrações:
"Seeexta!", com Samba Jr. e os DJs Gabriel Pratti, Klebinho e Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).
Sábado, 12/10, às 22h.
Atrações:
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).
Domingo, 13/10, às 18h.
Atrações:
Um Domingo Lindo, com Freelance, Nesse Clima, DJ GG e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (após 20h).
