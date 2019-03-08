Orquestra Sinfônica e literatura nesta quarta (13/03)

CONCERTO
Teatro e Música: Peer Gynt
Apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses). Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
LITERATURA
Quarta Poética
Com Mar Céu. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
A Biblioteca no Mar
Comemoração dos 40 anos da Biblioteca Pública do Espírito Santo. Às 19h. Biblioteca Pública do Espírito Santo. Avenida João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória. Entrada gratuita.