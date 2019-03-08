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Orquestra Sinfônica e literatura nesta quarta (13/03)

Publicado em 

08 mar 2019 às 20:33

Publicado em 08 de Março de 2019 às 20:33

CONCERTO
12/02/2019 - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) Crédito: Marcelo Siqueira/SECULT
Teatro e Música: Peer Gynt
Apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses). Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
LITERATURA
Quarta Poética
Com Mar Céu. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
A Biblioteca no Mar
Comemoração dos 40 anos da Biblioteca Pública do Espírito Santo. Às 19h. Biblioteca Pública do Espírito Santo. Avenida João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

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