Orquestra Sinfônica do ES se apresenta na quarta e quinta (23 e 24/10)

Os compositores Mozart, Dittersdorf e Haydn têm muito em comum: nasceram na Áustria e marcaram seus nomes na história da música clássica com a combinação de uma estrutura musical precisa, harmônica e proporcional. Considerados os “Mestres do Classicismo”, eles terão suas obras lembradas pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro adjunto Leonardo David.