Orquestra Sinfônica do ES se apresenta na quarta e quinta (23 e 24/10)

Os compositores Mozart, Dittersdorf e Haydn têm muito em comum: nasceram na Áustria e marcaram seus nomes na história da música clássica com a combinação de uma estrutura musical precisa, harmônica e proporcional. Considerados os “Mestres do Classicismo”, eles terão suas obras lembradas pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro adjunto Leonardo David.
Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dias 23 e 24 de outubro de 2019, quarta e quinta, às 20h.
Onde?
Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Quanto?
R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
Informações:
(27) 3232-4750.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.