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Concerto

Orquestra Sinfônica do ES se apresenta na quarta e quinta (23 e 24/10)

Obras de Mozart, Haydn e Dittersdorf marcam o concerto "Três Mestres do Classicismo”, com regência de Leonardo David e Maíni Moreno, na harpa

Publicado em 

17 out 2019 às 12:36

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 12:36

Maíni Moreno Crédito: Erika Piskac
Os compositores Mozart, Dittersdorf e Haydn têm muito em comum: nasceram na Áustria e marcaram seus nomes na história da música clássica com a combinação de uma estrutura musical precisa, harmônica e proporcional. Considerados os “Mestres do Classicismo”, eles terão suas obras lembradas pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro adjunto Leonardo David.

Quando?

Dias 23 e 24 de outubro de 2019, quarta e quinta, às 20h.

Onde?

Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).

Informações:

(27) 3232-4750.

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