Orquestra Sinfônica do ES se apresenta na quarta e quinta (09 e 10/10)

Quando?
Dias 9 e 10 de outubro de 2019, quarta e quinta, às 20h.
Onde?
Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Quanto?
R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
Informações:
(27) 3335-2953.
