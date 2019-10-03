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Concerto

Orquestra Sinfônica do ES se apresenta na quarta e quinta (09 e 10/10)

No concerto “Brahms em Três Tempos” serão executadas obras de Johannes Brahms, ícone do romantismo alemão

Publicado em 

03 out 2019 às 12:08

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:08

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Quando?

Dias 9 e 10 de outubro de 2019, quarta e quinta, às 20h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto?

R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).

Informações:

(27) 3335-2953.

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