Orquestra com temas de filmes e mais nesta quinta (22/08)

CONCERTO

Helder Trefzger é maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Kristina Gonçalves

Pipoca e Guaraná

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

Trilhas de Filmes

Concerto da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

FESTIVAL

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Flávio Guimarães x Otavio Rocha (SP). Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

BALADA

Bolt

Shake. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ até 1h); R$ 15 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Bagaceira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Mikaelly Lahass Crédito: Fillipe Leal

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com Mikaelly Lahass, Rômulo Aranttes e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava, DJ JR e DJ Cabeça do MDG. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

Trio Clandestino Crédito: Maria Eduarda Bersot

Correria Music Bar

Forró do Correria, com Trio Clandestino. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h30); R$ 10 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.

MÚSICA AO VIVO

Sergio Rouver Quarteto

Jazz. Às 20h. Bar e Restaurante Convés. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99982-7713.

Cirandeira

MPB e samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

LITERATURA

Viagem pela Literatura

Contação de Histórias, com pelo Grupo Boi Graúna da Serra, com Marília Edaniane e Teodorico Boa Morte. Às 14h30. Biblioteca Municipal de Vitória. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3381-6925.

EXPOSIÇÃO

de pedras a pássaros, direções e sentidos

Exposição de Bel Barcellos e Anna Helena Cazzani, que reúne trabalhos recentes das artistas residentes do Rio de Janeiro, que lidam com as linguagens do desenho, pintura, instalações e objetos. Abertura às 19h. OÁ Galeria. Rua Servidão Aprígio de Freitas 240 A, Consolação, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 11h às 19h; sábados, sob agendamento. Entrada gratuita. Informações: (27) 3227-5443. Até 12 de outubro.

Confluências em Verde