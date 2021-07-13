O sábado (17/07) terá live de Wesley Safadão

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MÚSICA
Far From Alaska
A banda se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Jesus Vida Verão 30 Anos
O evento ocorrerá às 22h55, na TV Gazeta e contará com apresentações de Aline Barros e Fernandinho. A apresentação fica por conta do Pastor Evaldo Carlos dos Santos. A transmissão também será feita no site do GShow ES.
Wesley Safadão
O cantor se apresenta às 19h, no canal no YouTube do cantor.
Xande de Pilares
O cantor se apresenta às 19h30, em seu canal no YouTube. Ele traz o show "Nos Braços do Povo".
Marcelo Falcão e Rogério Flausino
Os artistas se apresentam às 20h, no canal no YouTube de Falcão.
Ada Koffi, Joca & Banda
Os artistas se apresentam às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, Samba, Axé, MPB e Música Afro Brasileira. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.
Duets
O grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.
Banda Seis
Música ao vivo, às 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Elias Candoti
Música ao vivo, às 13h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Praia Samba
O grupo se apresenta ao vivo, às 12h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Pedro Costa
O músico se apresenta ao vivo, às 19h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Trio Saveiros
Grupo se apresenta às 12h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. No repertório: Samba, bossa e MPB. Informações: (27) 98825-6714.
Eugênio Goulart (violão e voz) e Mauro Ângelo (contrabaixo)
Dupla se apresenta às 19h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. No repertório, blues. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Fixer (cover Pearl Jam)
A banda se apresenta às 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua quarta semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:
TEATRO
Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Monstro
Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
Sal
Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada: 11 a 18 de julho, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Lela & Cia.
Espetáculo virtual com direção de Malu Bierrenbach. Temporada: 16 a 25 de julho, segunda a sábado, às 19h; domingo, às 16h e 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
Dama Da Noite
Espetáculo virtual adaptado da obra de Caio Fernando Abreu. O filme-peça tem atuação de Luiz Fernando Almeida e direção no teatro de André Leahun. Sua transmissão ocorre no YouTube, às 20h. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10. Venda: no site Sympla.
A Noviça Mais Rebelde
Peça on-line com atuação de Wilson de Santos. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.