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O sábado (14) contará com espetáculo de Matheus Ceará on-line

"LaiveM Ele Com Graça" faz parte da 11ª edição do Circuito Banestes  de Teatro; confira a programação para ficar por dentro de outras atrações do dia

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:00

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:00

O comediante Matheus Ceará
O comediante Matheus Ceará Crédito: Rudnei Souza

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música

Clube do Balanço

Live shows 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana

Savassi Festival

Programação gratuita on-line com shows de Jazz no canal no YouTube do evento:

8ª edição do Festival de Música Erudita do ES

No ano de 200, devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia: 

Noca da Portela

Show live, às 12h, no canal no YouTube Fita Amarela. A live contará com a participação de Gilsinho; Eliane Faria; Toninho Geraes; e outros. No repertório, samba de raiz. 

Samba de Questão

Apresentação digital, às 17h, no canal no YouTube Fita Amarela.

Feijoada e Samba Steffen Centro de Eventos

Em evento em comemoração aos 10 anos do local, de 12h às 17h, o centro contará com feijoada, open bar, roda de boteco e música com o grupo Sem Medida. Ingressos: Lote único - R$ 120. Ponto de venda: Steffen Centro . Local: Steffen Centro de Eventos (Rodovia ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra). Informações: (27) 3338-3009 / 98132-3232. Classificação: Livre.

Música e Stand-Up

A Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória) contará com Guilherme Ludgero; Haeckel Ferreira; e Hebert Cruz em stand-up comedy às 21h. Mas antes, às 19h, o local estará com música por conta de Saulo Santos e Cecitonio Coelho. Couvert: R$ 20.

Live Lançamento do EP “Tesouro”, de Googha

Às 20h, no canal no YouTube e perfil no Facebook do cantor capixaba.

Dennis DJ

O DJ se apresentará via live no canal no YouTube Ruffles Oficial, às 20h.

Teatro

LaiveM Ele Com Graça

O espetáculo com o humorista Matheus Ceará integra a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. Ele será exibido on-line às 20h, no canal no YouTube da WB Produções 

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.  

Amar é Crime

Espetáculo teatral on-line criado a partir da obra de Marcelino Freire, com atuação de Jônata Gonçalves. Às 20h, no canal no YouTube da Téspis Cia. de Teatro. Gratuito. Temporada: 13, 14 e 15 de novembro, às 20h. 

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