O sábado (14) contará com espetáculo de Matheus Ceará on-line

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Música
Clube do Balanço
Live shows 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana
Savassi Festival
Programação gratuita on-line com shows de Jazz no canal no YouTube do evento:
8ª edição do Festival de Música Erudita do ES
No ano de 200, devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
Noca da Portela
Show live, às 12h, no canal no YouTube Fita Amarela. A live contará com a participação de Gilsinho; Eliane Faria; Toninho Geraes; e outros. No repertório, samba de raiz.
Samba de Questão
Apresentação digital, às 17h, no canal no YouTube Fita Amarela.
Feijoada e Samba Steffen Centro de Eventos
Em evento em comemoração aos 10 anos do local, de 12h às 17h, o centro contará com feijoada, open bar, roda de boteco e música com o grupo Sem Medida. Ingressos: Lote único - R$ 120. Ponto de venda: Steffen Centro . Local: Steffen Centro de Eventos (Rodovia ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra). Informações: (27) 3338-3009 / 98132-3232. Classificação: Livre.
Música e Stand-Up
A Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória) contará com Guilherme Ludgero; Haeckel Ferreira; e Hebert Cruz em stand-up comedy às 21h. Mas antes, às 19h, o local estará com música por conta de Saulo Santos e Cecitonio Coelho. Couvert: R$ 20.
Live Lançamento do EP “Tesouro”, de Googha
Às 20h, no canal no YouTube e perfil no Facebook do cantor capixaba.
Dennis DJ
O DJ se apresentará via live no canal no YouTube Ruffles Oficial, às 20h.
Teatro
LaiveM Ele Com Graça
O espetáculo com o humorista Matheus Ceará integra a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. Ele será exibido on-line às 20h, no canal no YouTube da WB Produções
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Amar é Crime
Espetáculo teatral on-line criado a partir da obra de Marcelino Freire, com atuação de Jônata Gonçalves. Às 20h, no canal no YouTube da Téspis Cia. de Teatro. Gratuito. Temporada: 13, 14 e 15 de novembro, às 20h.