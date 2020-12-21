O grupo RBD fará apresentação digital no sábado (26/12)

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SHOW
RBD
O grupo mexicano fará show “Ser O Parecer” após anos separados. A transmissão ocorre às 20h, no site do evento. Ingresso: R$ 160, 86. Venda no site ebanx.
Saravá Bien
Show on-line da cantora Aline Barr liga as culturas francesa, africana e brasileira. O espetáculo terá a participação de dois músicos convidados, um percussionista e um pianista. No repertório, compositores brasileiros e franceses, como: Tiganá Santana; Gilberto Gil; Capinan; Chico Buarque; Baden Powell; Pierre Barouh; Nicolas Son; Mayra Andrade; Henri Salvador; Lokua Kanza; Zaz; entre outros. A apresentação às 20h, no canal no YouTube da artista. O link de acesso ao show será enviado dia 26 de dezembro de 2020 via e-mail informado no ato da compra do ingresso. Ingresso: R$ 30. Venda: No site Sympla.
TEATRO
A Preciosidade do Tempo
Espetáculo digital que reúne criações das turmas do EPA Espaço de Pesquisas artísticas. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 30. Venda: No site Sympla.
A Peste
Peça digital com atuação de Pedro Osorio e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos. Duração: 45 minutos.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".