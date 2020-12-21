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O grupo RBD fará apresentação digital no sábado (26/12)

Além de show live do grupo musical mexicano, a programação cultural do dia também contará com diferentes peças on-line

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 14:21

Publicado em 

21 dez 2020 às 14:21

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

RBD

O grupo mexicano fará show “Ser O Parecer” após anos separados. A transmissão ocorre às 20h, no site do evento. Ingresso: R$ 160, 86. Venda no site ebanx

Saravá Bien

Show on-line da cantora Aline Barr liga as culturas francesa, africana e brasileira. O espetáculo terá a participação de dois músicos convidados, um percussionista e um pianista. No repertório, compositores brasileiros e franceses, como: Tiganá Santana; Gilberto Gil; Capinan; Chico Buarque; Baden Powell; Pierre Barouh; Nicolas Son; Mayra Andrade; Henri Salvador; Lokua Kanza; Zaz; entre outros. A apresentação às 20h, no canal no YouTube da artista. O link de acesso ao show será enviado dia 26 de dezembro de 2020 via e-mail informado no ato da compra do ingresso. Ingresso: R$ 30. Venda: No site Sympla.

TEATRO

A Preciosidade do Tempo

Espetáculo digital que reúne criações das turmas do EPA Espaço de Pesquisas artísticas. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 30. Venda: No site Sympla.

A Peste

Peça digital com atuação de Pedro Osorio e direção de Vera Holtz com Guilherme Leme Garcia. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos. Duração: 45 minutos.

CINEMA

Mostra Lima Duarte: profissão ator

De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito  na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro.  Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio". 

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