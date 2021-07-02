A sexta-feira (09/07) contará com live de Marcos & Belutti

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MÚSICA
Alessandra Leão
A cantora pernambucana se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Marcos & Belutti
A dupla sertaneja se apresenta às 17h30, em seu canal no YouTube.
Hugo Henrique e Luanzinho Moraes
Os artistas se apresentam às 19h, no canal no YouTube Palco MP3.
Noitada Live
DJ Marcio Fernandes se apresenta às 19h, em seu canal no YouTube.
Luis Henrique e Leo
A dupla apresenta "Live Pela Vida" às 19h, em seu canal no Youtube.
Back To The Past Acústico
A banda se apresenta às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Elaine Vieira e banda
Os artistas se apresentam às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, MPB e Samba. Informações: (27) 3026-7868.
Brasil Pandeiro
O grupo se apresenta às 19h30, no Enredo Botequim (R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99687-5210.
Banda Trius e Convidados
Música ao vivo, às 20h, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500 - 03 - Mata da Praia, Vitória). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.
Fixer (cover Pearl Jam)
O grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.
Trio Jatobá
Música ao vivo, às 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Ubando
O grupo se apresenta ao vivo, às 19h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Chorinho e Samba
Grupo se apresenta às 19h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua terceira semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:
TEATRO
Monstro
Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Desfazenda - Me enterrem fora desse lugar
Espetáculo virtual com direção de Roberta Estrela D'Alva e dramaturgia de Lucas Moura. Sua transmissão ocorre às 23h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 30 de junho a 11 de julho. Seu ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.