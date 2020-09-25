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Festival Teen 2020 on-line vai agitar o sábado (3)

O evento contará com apresentações de Pedro Sampaio, Vitão, BFF Girls e outros; confira a programação do dia

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 18:54

Publicado em 

25 set 2020 às 18:54
DJ Pedro Sampaio
DJ Pedro Sampaio Crédito: Divulgação/Pedro Pereira

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Festival Teen 2020

A partir das 11h, no canal no YouTube do evento. Com Vitão, Pedro Sampaio, MC Jottapê, João Guilherme e BFF Girls. 

Joelma

The Fevers

Léo Chaves

Teresa Cristina

Monster RockFest Online

A partir das 15h, no Facebook Hangar 110. Com apresentações de Dead Fish, Pense, Zander, Bullet Bane, Black Days, Molho Negro, The Mönic, Punho de Mahin e Continue. 

Renato Teixeira

Arnaldo Antunes

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc  São Paulo. A live faz parte da programação diária #emcasacomsesc. 

BRAZA

6º Festival BB Seguros de Blues e Jazz

A partir das 17h, no perfil no Facebook e YouTube do festival. Confira a programação:

Velha Guarda Portela - 50 anos

Às 14h, no canal no YouTube Portela TV.  A live irá celebrar a trajetória do grupo e contará com os sucessos "Quantas Lágrimas", "Minha Vontade", "Passado de Glória", "Coração em Desalinho", "Você Me Abandonou", "Corri Pra Ver" e outros. Contará com a participação das cantoras Teresa Cristina, Roberta Sá, Eliane Faria e Beatriz Rabello. 

Teatro

Paulo Freire, o Andarilho da Utopia

Espetáculo on-line inspirado na vida do educador Paulo Freire, com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: A partir de R$ 25. Venda: No site Sympla. Temporada: De 5 de setembro a 31 de outubro. Aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h. Classificação: 12 anos.

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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