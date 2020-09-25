Festival Teen 2020 on-line vai agitar o sábado (3)

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Lives Musicais
Festival Teen 2020
A partir das 11h, no canal no YouTube do evento. Com Vitão, Pedro Sampaio, MC Jottapê, João Guilherme e BFF Girls.
Joelma
Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
The Fevers
Às 18h30, no canal no YouTube da banda.
Léo Chaves
Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
Teresa Cristina
Monster RockFest Online
A partir das 15h, no Facebook Hangar 110. Com apresentações de Dead Fish, Pense, Zander, Bullet Bane, Black Days, Molho Negro, The Mönic, Punho de Mahin e Continue.
Renato Teixeira
Às 17h, no canal no YouTube do músico.
Arnaldo Antunes
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação diária #emcasacomsesc.
BRAZA
Às 16h30, no canal no YouTube da banda.
6º Festival BB Seguros de Blues e Jazz
A partir das 17h, no perfil no Facebook e YouTube do festival. Confira a programação:
Velha Guarda Portela - 50 anos
Às 14h, no canal no YouTube Portela TV. A live irá celebrar a trajetória do grupo e contará com os sucessos "Quantas Lágrimas", "Minha Vontade", "Passado de Glória", "Coração em Desalinho", "Você Me Abandonou", "Corri Pra Ver" e outros. Contará com a participação das cantoras Teresa Cristina, Roberta Sá, Eliane Faria e Beatriz Rabello.
Teatro
Paulo Freire, o Andarilho da Utopia
Espetáculo on-line inspirado na vida do educador Paulo Freire, com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: A partir de R$ 25. Venda: No site Sympla. Temporada: De 5 de setembro a 31 de outubro. Aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h. Classificação: 12 anos.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: