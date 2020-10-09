A sexta-feira (16) terá live da dupla Zé Neto e Cristiano

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Live Musical
Zé Neto e Cristiano
Às 20h30, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "Drive-in na Terra".
Metá Metá
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do Sesc Pompéia.
Banda Crazy
Às 20h45, no canal no YouTube de Gabriel Skyline.
César Menotti e Fabiano
Às 21h, no canal no YouTube da dupla. Com a live "Só as Antigas Volume 2".
Jeff Rosenstock
Às 23h, no canal no YouTube do músico. Com a apresentação "Live From The Garden".
Teatro
Fim de Partida
O monólogo com atuação do ator Yoshi Oida faz parte da programação #emcasacomsesc e será exibido às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A aprentação será transmitida diretamente do Sesc Ipiranga.
Infantil
Festival Arte Como Respiro- Edição Cênicas/Infatil
Espetáculos para a criançada, gravados e disponibilizados a partir das 15h, no site do Itaú Cultural. Os shows gratuitos ficam no ar até o dia seguinte, no mesmo horário, totalizando 24h. Confira o espetáculo lançado no dia:
“Que História Contar?”
O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia.
Chão de Letras
De 12 a 17 de outubro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim disponibilizará um vídeo de uma das contadoras do Grupo Chão de Letras a cada dia. As gravações serão disponibilizados no Instagram @grupochaodeletras, sempre às 8h da manhã. Confira a história do dia:
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Festival de Documentários de Porto Alegre
Ocorrendo de 14 a 18 de outubro, o evento exibirá gratuitamente uma seleção de doze documentários gaúchos, produzidos entre 2000 e 2020, acessíveis no site da mostra. A programação inclui longas e curtas aclamados por público e crítica e filmes escolares com temas ligados à representatividade. Os trabalhos exibidos a cada dia ficarão disponíveis por 24h. Confira os títulos postados na sexta-feira (16):
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação online de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que estarão disponíveis de forma gratuita nesse período: