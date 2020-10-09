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A sexta-feira (16) terá live da dupla Zé Neto e Cristiano

A agenda também contará com apresentação digital de César Menotti e Fabiano; confira a programação

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 19:32

Publicado em 

09 out 2020 às 19:32
A dupla Zé Neto e Cristiano cantando Largado às Traças no DVD
A dupla Zé Neto e Cristiano cantando "Largado às Traças" no DVD "Esquece O Mundo Lá Fora" Crédito: Reprodução/YouTube

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical 

Zé Neto e Cristiano

Às 20h30, no canal no YouTube da duplaCom a apresentação "Drive-in na Terra".

Metá Metá

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do Sesc Pompéia. 

Banda Crazy

César Menotti e Fabiano

Às 21h, no canal no YouTube da dupla. Com a live "Só as Antigas Volume 2".  

Jeff Rosenstock

Às 23h, no canal no YouTube do músico. Com a apresentação "Live From The Garden". 

Teatro

Fim de Partida

O monólogo com atuação do ator Yoshi Oida faz parte da programação #emcasacomsesc e será exibido às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A aprentação será transmitida diretamente do Sesc Ipiranga. 

Infantil

Festival Arte Como Respiro- Edição Cênicas/Infatil

Espetáculos para a criançada, gravados e disponibilizados a partir das 15h, no site do Itaú Cultural. Os shows gratuitos ficam no ar até o dia seguinte, no mesmo horário, totalizando 24h. Confira o espetáculo lançado no dia:

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Chão de Letras

De 12 a 17 de outubro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim disponibilizará um vídeo  de uma das contadoras do Grupo Chão de Letras a cada dia. As gravações serão disponibilizados no Instagram @grupochaodeletras, sempre às 8h da manhã. Confira a história do dia:

Cinema

Mostras Cine.Ema  e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Festival de Documentários de Porto Alegre

Ocorrendo de 14 a 18 de outubro, o evento exibirá gratuitamente uma seleção de doze documentários gaúchos, produzidos entre 2000 e 2020, acessíveis no site da mostra. A programação inclui longas e curtas aclamados por público e crítica e filmes escolares com temas ligados à representatividade. Os trabalhos exibidos a cada dia ficarão disponíveis por 24h. Confira os títulos postados na sexta-feira (16):

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação online de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que estarão disponíveis de forma gratuita nesse período: 

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