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Live show de Gusttavo Lima e Jonas Esticado vai animar o domingo (16)

A programação também vai contar com apresentação da cantora Ceumar e de Marrone, da dupla com Bruno

Publicado em 

07 ago 2020 às 16:37

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:37

O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Globo/Fábio Rocha

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Bruna Fulô

Junior e Alan

Teresa Cristina

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Cazuza.

Linnoy e Leozinho

Márcia Fernanda

Ju Moraes

Live Casa dos Caipiras

Às 16h, no canal no YouTube "Casa dos Caipiras". Com Teodoro e Sampaio, Adriana Farias, Participação Especial de Marcelo Teodoro e convidados

Live do Coronel- Marrone

Às 19h, no canal no YouTube da dupla Bruno e Marrone.  Com a participação de Zé Felipe; Gabi Martins; Trio Parada Dura; João Reis; Breno Ferreira; Paraná; e outros. 

Ceumar

Simone

Flavinho- Live da Carreta

Às 12h, em seu canal no YouTube. Com apresentação de Erico Brás. 

Live Lu Andrade e Li Martins

As ex-integrantes do grupo Rouge vão se apresentar às 18h. Ingresso: R$ 60. Vendas: No site Sympla. 

Doce Encontro- Live Solidária

Embaixador na Amazônia

Às 18h30, o cantor Gusttavo Lima estará se apresentando no canal no YouTube Fábrica de Eventos. Com participação de Jonas Esticado.

Teatro Online 

Poema em Queda Live- Espisódio 1

O Gato do 303

Às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla.

Infantil

Espetáculo "O Pequeno Príncipe"

Às 16h, no YouTube e Facebook do projeto Diversão em Cena. 

Exposição digital 

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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