Live show de Gusttavo Lima e Jonas Esticado vai animar o domingo (16)

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Lives Musicais
Bruna Fulô
Às 13h55, no canal no YouTube da cantora.
Junior e Alan
Às 18h, no canal no YouTube da dupla.
Teresa Cristina
Às 22h, no seu perfil no Instagram.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Cazuza.
Linnoy e Leozinho
Márcia Fernanda
Às 17h, no canal no YouTube da cantora.
Ju Moraes
Live Casa dos Caipiras
Às 16h, no canal no YouTube "Casa dos Caipiras". Com Teodoro e Sampaio, Adriana Farias, Participação Especial de Marcelo Teodoro e convidados
Live do Coronel- Marrone
Às 19h, no canal no YouTube da dupla Bruno e Marrone. Com a participação de Zé Felipe; Gabi Martins; Trio Parada Dura; João Reis; Breno Ferreira; Paraná; e outros.
Simone
Flavinho- Live da Carreta
Às 12h, em seu canal no YouTube. Com apresentação de Erico Brás.
Live Lu Andrade e Li Martins
As ex-integrantes do grupo Rouge vão se apresentar às 18h. Ingresso: R$ 60. Vendas: No site Sympla.
Doce Encontro- Live Solidária
Embaixador na Amazônia
Às 18h30, o cantor Gusttavo Lima estará se apresentando no canal no YouTube Fábrica de Eventos. Com participação de Jonas Esticado.
Teatro Online
Poema em Queda Live- Espisódio 1
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a Cia.Mungunzá.
O Gato do 303
Às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla.
Infantil
Espetáculo "O Pequeno Príncipe"
Às 16h, no YouTube e Facebook do projeto Diversão em Cena.
Exposição digital
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.