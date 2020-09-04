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O domingo (13) contará com live show do cantor Leonardo

As duplas Bruno & Marrone e Jorge & Mateus também  participarão da apresentação; confira a agenda

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:38

Publicado em 

04 set 2020 às 16:38
O cantor Leonardo
O cantor Leonardo Crédito: Divulgação/ DVD "Canto, Bebo e Choro"

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Live dia Mundial da Cachaça (Leonardo, Bruno & Marrone e Jorge & Mateus).

Pietro Villares

Live Orquestra Ouro Preto e Fernanda Takai - O Tom da Takai

Às 18h, no canal no YouTube da Orquestra. A apresentação revive os clássicos de Tom Jobim. 

Teresa Cristina

Pedro Miranda

Amado Basylio

Às 13h, em seu canal no YouTube. Lançamento do CD 20 anos de Carreira. 

Odair José

André Prando

Às 20h, em seu canal no YouTube no perfil no Instagram do cantor. Com a apresentação "Prando canta Brasil". 

Simone

Infantil

Banda Trupicada

Às 16h, no Facebook YouTube. O espetáculo  mescla cantigas de roda e brincadeiras. 

Teatro Online

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.

Autobiografia Autorizada

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