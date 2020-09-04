O domingo (13) contará com live show do cantor Leonardo

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Lives Musicais
Live dia Mundial da Cachaça (Leonardo, Bruno & Marrone e Jorge & Mateus).
A partir das 17h, no canal no YouTube do cantor Leonardo.
Pietro Villares
Às 17h, em seu canal no YouTube.
Live Orquestra Ouro Preto e Fernanda Takai - O Tom da Takai
Às 18h, no canal no YouTube da Orquestra. A apresentação revive os clássicos de Tom Jobim.
Teresa Cristina
Pedro Miranda
Às 17h, no canal no YouTube do músico.
Amado Basylio
Às 13h, em seu canal no YouTube. Lançamento do CD 20 anos de Carreira.
Odair José
André Prando
Às 20h, em seu canal no YouTube e no perfil no Instagram do cantor. Com a apresentação "Prando canta Brasil".
Simone
Infantil
Banda Trupicada
Às 16h, no Facebook e YouTube. O espetáculo mescla cantigas de roda e brincadeiras.
Teatro Online
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.