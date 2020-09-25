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Agenda

O dia 1° de outubro será animado por pocket show da cantora Morenna

A programação do dia também contará com teatro, tendo sessões digitais dos monólogos "A Lista" e "O Pior de Mim"

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 18:13

Publicado em 

25 set 2020 às 18:13
Morenna
A cantora Morenna Crédito: Laís Torres/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Morenna

Às 21h, nos perfis do Instagram @mov.cidade e @soumorenna

Teresa Cristina

Jorge Aragão

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação é parte da programação diária #emcasacomsec.

Devon Gilfillian

Às 22h, no canal no YouTube do músico. No repertório o disco "What's Going On" de Marvin Gaye. 

Teatro 

A Lista

Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 50; R$ 100. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.

Onde estão as mãos, esta noite

Monólogo com atuação de Karen Coelho e texto de Juliana Leite. Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso colaborativo: R$ 20; R$ 40. Venda: No site Sympla 

Dança

Engasgadas, Um Ensaio para Regurgitar o Mundo

Apresentação de dança on-line por Zona  Agbara, parte da programação diária #emcasacomsesc. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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