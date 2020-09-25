O dia 1° de outubro será animado por pocket show da cantora Morenna

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Lives Musicais
Morenna
Às 21h, nos perfis do Instagram @mov.cidade e @soumorenna.
Teresa Cristina
Jorge Aragão
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação é parte da programação diária #emcasacomsec.
Devon Gilfillian
Às 22h, no canal no YouTube do músico. No repertório o disco "What's Going On" de Marvin Gaye.
Teatro
A Lista
Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 50; R$ 100. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.
Onde estão as mãos, esta noite
Monólogo com atuação de Karen Coelho e texto de Juliana Leite. Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso colaborativo: R$ 20; R$ 40. Venda: No site Sympla.
Dança
Engasgadas, Um Ensaio para Regurgitar o Mundo
Apresentação de dança on-line por Zona Agbara, parte da programação diária #emcasacomsesc. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: