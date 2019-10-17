Nostalgia e música eletrônica na Bolt no final de semana (18 e 19/10)

A Bolt fica na Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Sexta, 18/10, às 23h.
O quê?
Madness.
Quanto?
R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista ou após 1h).
Sábado, 19/10, às 23h.
O quê?
2K.
Quanto?
R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (sem lista ou após 1h).
