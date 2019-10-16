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Festa

Noite do Flashback relembra clássicos na sexta (18/10)

Banda Flashback promove festa com clássicos dançantes do passado em festa no Spirito Jazz

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 15:08

Publicado em 

16 out 2019 às 15:08
Banda Flashback Crédito: Victor de Prá

Quando?

Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 22h30.

Onde?

Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 25 (antecipado); R$ 30 (portaria).

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