Ney Matogrosso, teatro e baladas neste sábado (18/05)

SHOW
Ney Matogrosso
Com o show Bloco na Rua. Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 70 (pista/ meia) a R$ 1040 (mesa ouro). Informações: (27) 99707-0714.
Krisiun
Parte da turnê "Scourge of the Enthroned"; abertura com Cervical (RJ), Mystery, Skydiving From Hell, Stigma e Await Rottennes. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 35 (meia); R$ 70 (inteira). Informações: (27) 98116-3325.
Kevinho
Abertura com Jongo e Glauco. Às 19h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira).
FESTIVAL
Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019
Reflexão Cênica dos espetáculos “Audiotour ficcional da cidade”, às 13h30; “Desabafo – um solo de Marcelo Oliveira”, às 15h; e “O acerto de contas”, às 16h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. “A Menina e o Pássaro”, Coletivo Emaranhado (ES). Às 18h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). “Pedra”, de Ivna Messina (ES). Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
CONCERTO
Rock ao piano
Com o pianista Bruno Hrabovsky. Às 20h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
BALADA
Stone Pub
E Eu Que Já Fui Emo. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (30 primeiros de preto); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Flash. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Verdade vs Consequência. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Liverpub Vitória
Piece of Maiden, cover de Iron Maiden. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Spellunca Music House
Tributo Bon Jovi, com Always. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
Wood’s Vitória
Com Kevin Fiorani, Alan Venturin e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Egypt Pub
Tributo à Legião Urbana, com Gusthavo Silva e banda. Às 21h. Rua João Mucelini, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15. Informações: (28) 3027-9660.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Thiago Teté. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Felipe Brava, Pedro & Lucas e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 23h/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Berlin Room
Line In Berlin, com 2D+2N, Isaque Gomes, Edjie Homero e Bahuan. Às 22h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
FESTA
R:evolution Tour
Com os DJs Chris Turina (Chile), Ennzo Dias b2b Maicon Reys, Allan Natal, Van Muller e Vinny Coradello. Às 23h. Bufalo Ville. Av. Amazonas, 1, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 75.
Forró de Vila Velha
Com Luizinho Luz (BA), Gustavo Pingo e DJ André Barros. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99907-5376.
Luau de Manguinhos
Com Casaca, Dona Fran e Marcelo Ribeiro e Banda B. Às 18h. Chico Bento Manguinhos. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Entrada: R$ 40 (meia/ 2º lote); R$ 80 (inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3243-4547.
Bekoo das Pretas
Com Musona X Alô Prando, Maskbeats, Gegeo, Úrsula, Hanna e Los Noronha. Às 21h. Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada: R$ 17 (pista/ 2º lote); R$ 25 (portaria); R$ 35 (vip).
1ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador
Com show de Giovani Alves. Às 19h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
31ª Festa de Laranja da Terra
Shows com Maylon Moreira, Hugo & Tiago, Forrozuum e Gabriel Valin. Às 18h. Espaço de Eventos de Laranja da Terra. Laranja da Terra. Entrada gratuita.
Rodeio Solidário
Show com Gian & Giovani. Às 22h30. Parque da Prainha. Prainha, Vila Velha. Entrada: de R$ 15 (meia) a R$ 100 (inteira/ passaporte).
2k Gold
Com os DJs Dudu Altoé, Anna Lu, Paty Lino, Malu Braga, Almir Vargas, Catalyst e Luiza Tostes. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 0h); R$ 25 (após 0h).
MÚSICA AO VIVO
Lajota e Grupo
Velha Guarda do samba do Espírito Santo. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Raphael Morais
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Emerson Arsy Trio
Música instrumental. Às 21h. El Libertador Restaurante. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.
How High the Moon
Com Zé Lopes, Victor Humberto e Carlos Augusto. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 99502-0244.
Sinfonia da Mata
Sábado. Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20.
TEATRO
Concerto para João
Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 60 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.
Viajante
Às 17h. Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
#palavrascruzadas
Às 19h. Centro Cultural Nelson Sylvan. Rua 25 de Março, 171, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 99909-3717.