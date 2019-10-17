Música eletrônica no final de semana (17 a 20/10) do Barlavento

O Barlavento Beach Bar & Lounge fica no K1, na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta, 17/10, às 21h.
O quê?
"Warm Up Casa Sounds e Feijoajay", com os DJs Renzo Colnago e Diego Locatelli.
Quanto?
Entrada gratuita.
Sexta, 18/10, às 22h.
O quê?
Com o DJ Bruno Mooneyhan.
Quanto?
R$ 20.
Sábado, 19/10, às 17h.
O quê?
Com os DJs Bruno Rangel e Jeff Ueda.
Quanto?
R$ 20.
Domingo, 20/10, às 18h.
O quê?
Com a DJ Monia Lombardi.
Quanto?
R$ 15.
