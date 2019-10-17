TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Música eletrônica no final de semana (17 a 20/10) do Barlavento

Beach bar e lounge na Praia de Camburi terá Renzo Colnago , na quinta, Bruno Mooneyhan, na sexta, Bruno Rangel , no sábado, e Monia Lombardi , no domingo

Publicado em 17/10/2019 às 13h52
Atualizado em 17/10/2019 às 13h52
Barlavento Beach Bar & Lounge. Crédito: Monique Janutt
Barlavento Beach Bar & Lounge. Crédito: Monique Janutt

O Barlavento Beach Bar & Lounge fica no K1, na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.

Quinta, 17/10, às 21h.

O quê?

"Warm Up Casa Sounds e Feijoajay", com os DJs Renzo Colnago e Diego Locatelli.

Quanto?

Entrada gratuita.

Sexta, 18/10, às 22h.

O quê?

Com o DJ Bruno Mooneyhan.

Quanto?

R$ 20.

Sábado, 19/10, às 17h.

O quê?

Com os DJs Bruno Rangel e Jeff Ueda.

Quanto?

R$ 20.

Domingo, 20/10, às 18h.

O quê?

Com a DJ Monia Lombardi.

Quanto?

R$ 15.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Música

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.