Muito sertanejo no final de semana (18 e 19/10) do Wood's Vitória

O Wood's Vitória fica na Avenida Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99889-0278.
Sexta, 18/10, às 23h.
Atrações:
Pedro & Willian, Rony & Ricy e DJ Bruno Fischer.
Quanto?
R$ 40.
Sábado, 19/10, às 23h.
Atrações:
Lucas & Barbara, Breno & Bernardo e DJ Bruno Fischer.
Quanto?
R$ 40.
