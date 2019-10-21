Mostra Brasil Marginal de terça (22/10) a domingo (27/10)

- Terça (22/10): "Tudo é Brasil", de Rogério Sganzerla.
- Quarta (23/10): "A Super-Fêmea", de Anibal Massaini.
- Quinta (24/10): "A Meia Noite Levarei sua Alma", de José Mojica Marins.
- Sexta (25/10): Exibição de curtas metragens.
- Sábado (26/10): "O Bandido da Luz Vermelha", de Rogério Sganzerla.
- Domingo (27/10): "Meteorango Kid - O Herói Intergalático", de André Luiz de Oliveira.
Quando?
Terça (22/10) a domingo (27/10), às 18h20
Onde?
Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
Quanto?
Entrada gratuita
