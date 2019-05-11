Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel é o destaque desta quarta (15/05)

FESTIVAL
Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019
“Audiotour Ficcional da Cidade”, com Luara Zucolotto e Rizzia Rocha (ES). Às 10h30 e às 16h. Saída do Hostel Guanaaní. Rua Cel. Monjardim, 49, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). “A Charanga dos Proscritos”, da Boyásha Trupe de Teatro (ES). Às 18h. Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público. “Carrilhão: Vende-se coisas velhas de palhaço”, do Grupo Nopok (RJ). Às 19h30. Teatro Glória. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
CONCERTO
Ensaio Aberto
Ensaio da Orquestra Sinfônica da Fames. Às 14h. Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clínico, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Vinicius Bemtivi, João Victor do Acordeon e Luiz Marreta. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Felipe Brava e Alan Venturin. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
MÚSICA AO VIVO
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”; especial Cartola e Noel Rosa. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3222-3074.
LITERATURA
Eus meus
Com Franklin Neto. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.