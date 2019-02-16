Mato Seco de graça, baladas, teatro: veja os eventos de sexta (22/02)

SHOW

Mato Seco Crédito: William Soares/Divulgação

Mato Seco

Parte do projeto “Verão Regência”. Às 22h. Praça da Vila de Regência. Vila de Regência, Linhares. Aberto ao público.

Neon Dharmas Crédito: Joyce Coutinho

Neon Dharmas

Abertura com Letargo, Prayana e Histona; Dicotagem em vinil com Sandro Julliati (Mukeka di Rato/ Volapuque). Às 21h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Raimundo Machado Trio

Clássicos do samba e choro. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

BALADA

Toro Club

Treta Vitória. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 35.

Stone Pub

Fiesta Latina. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Cento ihh Cinquenta. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

CarnaRock 2019, com Letal, Tahoma, Truque Sujo, Vintage Guys e Uti4. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.

Spellunca Music House

Tributo Linkin Park, com Linkin Project; abertura com Mr. Folk. Às 21h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99810-4312.

FESTA

Bloco Ofuska

Às 23h45. Anexo Linhares. Av. João Cabral de Melo Neto, 528, Palmital, Linhares. Entrada: gratuito (drag queen até 0h30); R$ 20 (lista/ até 0h30); R$ 30 (sem nome ou após 0h30).

TEATRO

O Cortiço dos Anjos Crédito: Rodrigo Paouto

O Cortiço dos Anjos