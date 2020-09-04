Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Maiara & Maraisa vão agitar a sexta-feira (11) com live show

A programação também contará com apresentação digital da dupla  Marcos e Belutti; confira horários e outras atrações do dia

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:49

Publicado em 

04 set 2020 às 15:49
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa Crédito: Instagram/@maiaraemaraisa

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Maiara e Maraisa

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação “Aqui na Fazenda”. 

Marcos e Belutti

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais. 

Teresa Cristina

Felipe Cordeiro

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Dilsinho e Sorriso Maroto

Às 22h, no canal no YouTube do cantor do grupo Musical. A apresentação será transmitida direto do show drive-in  feito no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. 

Humberto Gessinger

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Em prol  da Associação De Peito Aberto. 

Teatro Online 

Joana de Gota D'água a Seco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra
Imagem de destaque
Preces espíritas: 5 orações para proteção e equilíbrio espiritual
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados