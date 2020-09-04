Maiara & Maraisa vão agitar a sexta-feira (11) com live show

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Lives Musicais
Maiara e Maraisa
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação “Aqui na Fazenda”.
Marcos e Belutti
Às 21h45, no canal no YouTube da dupla.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.
Teresa Cristina
Felipe Cordeiro
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Dilsinho e Sorriso Maroto
Às 22h, no canal no YouTube do cantor e do grupo Musical. A apresentação será transmitida direto do show drive-in feito no Espaço Hall, no Rio de Janeiro.
Humberto Gessinger
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Em prol da Associação De Peito Aberto.
Teatro Online
Joana de Gota D'água a Seco
Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. Com a atriz Laila Garin.