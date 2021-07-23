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Lulinha Alencar e Mestrinho se apresentam on-line no domingo (01/08)

A programação do dia também conta com o espetáculo virtual "Sal"

Publicado em 

23 jul 2021 às 19:50

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:50

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Lulinha Alencar e Mestrinho

A dupla apresenta o espetáculo "ToCantE", em homenagem a Dominguinhos, às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

TEATRO

O Cão de Kafka

Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

Sal

Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada: 28 de julho a 12 de agosto, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

Sofisma

Espetáculo virtual de suspense fantástico, com atuação de Biah Ramos e Luciano Gatti. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 32 minutos.

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre às 00h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

INFANTIL

Terra de Oz - O Cordel Ambiental

Espetáculo virtual do Grupo Careta. Sua transmissão ocorre às 15h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10. Venda: no site Sympla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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