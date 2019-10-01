TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Luisa Sonza, Alceu Valença e musical no Exagerado (16 a 20/10)

Feira de varejo terá novo espaço e receberá shows e peça de teatro para os pequenos.

Publicado em 01/10/2019 às 11h49
Atualizado em 01/10/2019 às 12h12
Luisa Sonza. Crédito: Jonathan Wolpert
Luisa Sonza. Crédito: Jonathan Wolpert

A maior feira de varejo do Estado, o Exagerado acontece entre os dias 16 e 20 de outubro. Na edição deste ano, a feira abre novo espaço para receber shows e peças de teatro. Na quinta, dia 17, a cantora Luisa Sonza se apresenta com abertura de Gabriela Brown. Na sexta, é a vez de Alceu Valença subir ao palco. No domingo. fechando a programação, o musical "No Mundo Encantado dos Sonhos" promete encantar as crianças.

A feira e os shows acontecerão no Pavilhão de Carapina. O Pavilhão fica na Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra.

LUISA SONZA

Quando?

Dia 17 de outubro de 2019, quinta, às 21h.

Quanto?

Pista: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Ingressos à venda no site.

Luisa Sonza. Crédito: Fernando Tomaz
Luisa Sonza. Crédito: Fernando Tomaz

ALCEU VALENÇA

Quando?

Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 21h.

Quanto?

Pista: R$ 80 (meia); R$ 160 (inteira). Mesa Se Achegue: R$ 600. Mesa Coladinho: R$ 800. Ingressos à venda no site.

Alceu Valença. Crédito: Alexandre Moreira
Alceu Valença. Crédito: Alexandre Moreira

NO MUNDO ENCANTADO DOS SONHOS

Quando?

Dia 20 de outubro de 2019, domingo, às 16h.

Quanto?

Plateia Juntinho: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Plateia Coladinho: R$ 35 (meia); R$ 70 (inteira). Plateia Diamante: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Ingressos à venda no site.

A Gazeta integra o

Saiba mais
luisa sonza

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.