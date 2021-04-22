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Luan Santana vai agitar o sábado (08/05) com apresentação digital

Além da live, que terá participação da dupla Fernando e Sorocaba, a agenda contará com show virtual do cantor capixaba Silva

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:34

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:34

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Luan Santana

O cantor se apresenta ao lado da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, às 20h, no canal no YouTube de Luan

Alfredo Del-Penho

O músico se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Batista Lima

O cantor apresenta a live "Batista Lima 4.5", às 20h, em seu canal no YouTube. O espetáculo acústico  contará com participação de Limão com Mel, Edson Lima e outros. 

Orquestra Camerata Sesi

A camerata apresenta uma live especial de dia das mães, às 19h. A transmissão feita diretamente do Teatro Sesi, nas mídias sociais da CamerataSecult Governo do ES.  O show terá participação das cantoras Kamila Gabriel, Natércia Lopes, Elaine Vieira, Ekaterina Bessmertnova, Dona Fran, Priscila Aquino, Priscila Ferrari e Tati Celeste. No repertório, divas da música nacional e internacional como Elis Regina, Edith Piaf, Ivete Sangalo e Whitney Houston

Silva

O cantor capixaba se apresenta às 17h, em seu canal no YouTube. A live será do álbum "Cinco", seu sexto trabalho de estúdio, lançado em dezembro de 2020. 

Feira Virtual de Economia Solidária de Vila Velha

O evento com programação completamente virtual conta com espaço para troca de vivências, cadastros, comercialização, formações e apresentações culturais. Suas transmissões ocorrem a partir das 17h, no YouTube e Facebook do Instituto GG5. Entre as atividades do segundo dia tem destaque o show do cantor Renato Casanova, às 19h. Confira a programação completa:

TEATRO

Piragui

Espetáculo virtual de fantasia da Cia. Latrapera. A direção é de Pitanga Araujo e Herica Veryano. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos.

Uma Canção de Amor

Espetáculo virtual com direção de Rodolfo García Várquez e Gustavo Ferreira. No elenco Henrique Mello e Roberto Francisco. Temporada: 8 a 30 de maio; sábado, às 21h; domingos, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

Contracapa

Espetáculo virtual com direção e dramaturgia de Maristela Chelaia. Sua transmissão ocorre no YouTube da Cia. Janelas Abertas. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 1 a 16 de maio; sábados, às 20h; domingos, às 19h. Ingresso: R$ 20 a R$ 135. Venda: no site Sympla.

O Papel de Parede Amarelo

Espetáculo virtual com atuação de Larissa Landim. Temporada: 01 a 16 de maio, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos.

Por Detrás de O Balcão

Drama virtual livremente inspirado nos personagens da obra de Jean Genet. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.

INFANTIL

Detrás das Nuvens

Espetáculo virtual com direção de Laila Gama e atuação de Bruno Soares, Ingrid Bonkowski, Laila Gama. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla.

Os Príncipes e o Tesouro

Peça virtual com direção de Carolina Guimarães. O elenco é composto por Felipe Aidar, João Mar e Tatiana De Marca. Sua transmissão ocorre às 16h, na plataforma “Teatro WeDo”. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 15. Venda: no site Sympla. Duração: 1h20. Classificação Indicativa: livre.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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