Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be animarão o sábado (26) com live

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Lives Musicais
Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be
Às 20h, nos perfis no TikTok @luansantana, @luizasonza e @giulia.
Gal Costa
Às 22h, no canal TNT e em seu perfil no YouTube. O show on-line irá comemorar os 75 anos da cantora.
Teresa Cristina
Cezar e Paulinho
Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
MODA BRUTA 2 - Pedro Henrique & Daniel Faria
Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Mastruz com Leite
Às 19h, no canal no YouTube do grupo.
Festival IMuNe 2020
A partir das 20h, no canal no YouTube do Coletivo Imune. Com Elza Soares e Flavio Renegado; Meninos de Minas; Favelinha Dance; e MC Dellacroix.
Leila Pinheiro Canta Roberto
Às 20h, no canal no YouTube da cantora. Ingressos voluntários no site Sympla.
Allana Macedo
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Live Studio ao vivo FM Diário
Às 16h, no canal no YouTube "Diário 89". Com Juan Marcus e Vinicius; Jefferson Moraes; Rayane e Rafaela; e George Henrique e Rodrigo
Multicultural
SEMANA #4 CULTURA CONECTA
A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube, Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia:
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: