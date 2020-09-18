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Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be animarão o sábado (26) com live

Gal Costa também fará parte da programação digital do dia; confira a agenda para ficar por dentro de horários e locais de transmissão

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:43

Publicado em 

18 set 2020 às 19:43
O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Gui Dalzoto

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be

Às 20h, nos perfis no TikTok @luansantana@luizasonza e @giulia.

Gal Costa

Às 22h, no canal TNT e em seu perfil no YouTube. O show on-line irá comemorar os 75 anos da cantora. 

Teresa Cristina

Cezar e Paulinho

MODA BRUTA 2 - Pedro Henrique & Daniel Faria

Mastruz com Leite

Festival IMuNe 2020

A partir das 20h, no canal no YouTube do Coletivo Imune. Com Elza Soares e Flavio Renegado; Meninos de Minas; Favelinha Dance; e MC Dellacroix. 

Leila Pinheiro Canta Roberto

Às 20h, no canal no YouTube da cantora. Ingressos voluntários no site Sympla. 

Allana Macedo

Live Studio ao vivo FM Diário

Às 16h, no canal no YouTube "Diário 89". Com Juan Marcus e Vinicius; Jefferson Moraes; Rayane e Rafaela; e George Henrique e Rodrigo

Multicultural

SEMANA #4 CULTURA CONECTA

A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTubeFacebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: 

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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