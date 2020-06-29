Lô Borges fará live na quarta-feira (01/07); confira a agenda

Lives Musicais
Lô Borges
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Sepultura
Às 16h15, no site da banda.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Teatro Online
O Amor e Outros Estranhos Rumores
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Débora Falabella.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):