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Lô Borges fará live na quarta-feira (01/07); confira a agenda

O monólogo online "O Amor e Outros Estranhos Rumores", com Débora Falabella, também é destaque da programação

Publicado em 

29 jun 2020 às 12:26

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 12:26

Cantor Lô Borges se apresentará via live nas redes do Sesc na quarta-feira (1)
Cantor Lô Borges se apresentará via live nas redes do Sesc na quarta-feira (1) Crédito: Reprodução/ Facebook @loborges

Lives Musicais 

Lô Borges

Sepultura

Às 16h15, no site da banda

Teresa Cristina

Teatro Online 

O Amor e Outros Estranhos Rumores

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Débora Falabella. 

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):

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