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Apresentação de DJ Slow Motion anima o domingo (22/08)

Show virtual da cantora Cátia França também faz parte da programação cultural do dia; confira

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:31

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:31

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Cátia de França

A cantora, compositora e violonista se apresenta no palco virtual Itaú Cultural. A transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre.

Luis Miranda (voz) + Vitor Ramos (violão) + Giovanna Oliveira (percussão)

Os músicos se apresentam às 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Vinícius Herkenhoff Quinteto

O grupo se apresenta às 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Slow Motion

DJ se apresenta às 16h, no Barlavento (Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória). A tarde também contará com Josh Simom, Pri Spamer, Laura Murad, DNZ B2B Overcome e Luiza Neves. Ingresso: R$ 70 (2º lote). Venda: no site superticket.  Informações: (27) 99824-0486. 

Lilian Lomeu

A cantora se apresenta às 12h, no Silva's Restaurante (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576. 

Garotos da Praia + Dione e Thiago + Rabannada DJ

Os artistas levam pagode e sertanejo, às 16h, ao Boteco do Juca (Av. Saturnino Rangel Mauro,1302 - Itaparica). 

INFANTIL

Sonzinho Tropicalinha

Espetáculo virtual com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes. Sua transmissão ocorre às 16h no canal no YouTube da Fundação Arcelor Mittal  e Facebook do projeto Diversão em Cena.  

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre.

O Flautista Maluco

Espetáculo de teatro infantil presencial, às 15h e 17h, no Teatro Campaneli (R. Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Enseada do Suá, Vitória). Ingresso: R$ 20 (meia). A partir dos 2 anos as crianças pagam ingresso. Informações: (27) 99991-8229. 

TEATRO

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre a partir das 00h, no YouTube, estando liberada para acesso até o final do dia. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita tem início dia 16 de agosto e segue até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

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