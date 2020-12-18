Live da Orquestra Camerata Sesi irá agitar a terça-feira (22/12)

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SHOW
Live de Natal- Orquestra Camerata Sesi
Concerto digital natalino, às 19h, no canal no YouTube da Findes.
Pipa Brasey
A cantora de samba e bossa irá se apresentar on-line diretamente da Suiça, às 16h, no canal no YouTube Fita Amarela.
Diego & Victor Hugo
A dupla se apresentará on-line em prol da Fundação Sara. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube do Padre Alexandre Fernandes.
Mastruz com Leite
O grupo de forró fará live de lançamento do DVD "Matruz com Leite Acústico", às 20h, em seu canal no YouTube.
Art Popular
O conjunto de pagode apresentará live de Natal "Os Bambas", às 21h30, em seu canal no YouTube.
LITERATURA
Lançamento 4 obras capixabas
A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim e a Academia Espírito-Santense de Letras realizam, às 19h30, o lançamento dos livros "Escritores e obras literárias de Vitória", da Coleção Escritos de Vitória 35; "Homens e Cousas Espírito-santenses", de Amâncio Pereira; "O Pestalozzi Capixaba", da Coleção Roberto Almada; e "Quando o Penedo Fallava", de Elpídio Pimentel, da Coleção José Costa, n31. A transmissão de lançamento ocorrerá via Google Meet, para participar é preciso se inscrever através deste link, dessa forma, 30 minutos antes do evento você receberá um e-mail com acesso à sala.
TEATRO
Gandhi - Um Líder Servidor
Peça digital estrelada por João Signorelli e Vivian Amarante. Ingresso: R$ 40 ou R$ 80. Venda: No site Sympla. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Será ou não Será
Espetáculo on-line gratuito com direção de Julia Bobrow. No elenco Nicole Puzzi e Beatriz Medina. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça é resultado do concurso cultural “Dramaturgias em Pandemia”, que selecionou seis textos curtos.
Passseio aos Domingos
Espetáculo on-line gratuito com direção de Joaquim Gama. Sua transmissão ocorre às 19h e 23h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça é resultado do concurso cultural “Dramaturgias em Pandemia”, que selecionou seis textos curtos. A reserva de ingressos está disponível nos links dos horários.
Os Cegos
Peça digital criada a partir da obra de Michel de Ghelderone. O espetáculo gratuito conta com a direção, dramaturgia e adaptação feita por Márcio Abreu. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".