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Live da Orquestra Camerata Sesi irá agitar a terça-feira (22/12)

A dupla Diego & Victor Hugo também irá compor a programação com apresentação digital; confira a agenda

Publicado em 

18 dez 2020 às 14:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 14:28

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Live de Natal- Orquestra Camerata Sesi

Concerto digital natalino, às 19h, no canal no YouTube da Findes. 

Pipa Brasey

A cantora de samba e bossa irá se apresentar on-line diretamente da Suiça, às 16h, no canal no YouTube Fita Amarela

Diego & Victor Hugo

A dupla se apresentará on-line  em prol da Fundação Sara. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube do Padre Alexandre Fernandes

Mastruz com Leite

O grupo de forró fará live de lançamento do DVD "Matruz com Leite Acústico", às 20h, em seu canal no YouTube.

Art Popular

O conjunto de pagode apresentará live de Natal "Os Bambas", às 21h30, em seu canal no YouTube

LITERATURA

Lançamento 4 obras capixabas

A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim e a Academia Espírito-Santense de Letras realizam, às 19h30, o lançamento dos livros "Escritores e obras literárias de Vitória", da Coleção Escritos de Vitória 35; "Homens e Cousas Espírito-santenses", de Amâncio Pereira; "O Pestalozzi Capixaba", da Coleção Roberto Almada; e "Quando o Penedo Fallava", de Elpídio Pimentel, da Coleção José Costa, n31. A transmissão de lançamento ocorrerá via Google Meet, para participar é preciso se inscrever através deste link, dessa forma, 30 minutos antes do evento você receberá um e-mail com acesso à sala. 

TEATRO

Gandhi - Um Líder Servidor

Peça digital  estrelada por João Signorelli e Vivian Amarante. Ingresso: R$ 40 ou R$ 80. Venda: No site Sympla. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. 

Será ou não Será

Espetáculo on-line gratuito com direção de Julia Bobrow. No elenco Nicole Puzzi e Beatriz Medina. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça é resultado do concurso cultural “Dramaturgias em Pandemia”, que selecionou seis textos curtos.

Passseio aos Domingos

Espetáculo on-line gratuito com direção de Joaquim Gama. Sua transmissão ocorre às 19h e 23h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça é resultado do concurso cultural “Dramaturgias em Pandemia”, que selecionou seis textos curtos. A reserva de ingressos está disponível nos links dos horários.

Os Cegos

Peça digital criada a partir da obra de Michel de Ghelderone. O espetáculo gratuito conta com a direção, dramaturgia e adaptação feita por Márcio Abreu. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

CINEMA

Mostra Lima Duarte: profissão ator

De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito  na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro.  Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio". 

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