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Live com Mumuzinho vai agitar o domingo (20/12)

A programação do dia também contará com apresentação digital da banda Tribo de Jah; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

18 dez 2020 às 11:46

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 11:46

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Global Citizen Prize

Premiação que dá destaque aos líderes e ativistas focados em ajudar comunidades vulneráveis pelo mundo. Ela contará com apresentações de Alessia Cara, Carrie Underwood, Common, Gwen Stefani, John Legend, JoJo e Tori Kelly. A partir de 1h30, no canal no YouTube da Global Citizen.

Tribo de Jah

Show live em comemoração aos 35 anos do grupo. Às 13h, no canal no YouTube da banda.

Energia Para Cantar

Com shows de Mumuzinho, Mart’Nália e Xande de Pilares. Às 17h, no canal no YouTube da Enel Brasil.

DJ GSAMPLER

Apresentação on-line em que o DJ tocará Funk e Brega Funk. Às 19h, no canal no YouTube do DJ.

Letícia Coimbra

Show on-line “Live Final de Ano”. Às 16h, no canal no YouTube TÔ Na Mídia Music.

Nano Vianna

O cantor irá se apresentar via live em seu perfil no Instagram, às 17h. No repertório, músicas autorais. 

André Prando

O cantor fará live show interpretando canções dos Beatles, às 20h, em seu perfil no Instagram e canal no YouTube. 

Virada Cultural Linhares

O domingo (20) é o último dia da programação cultural  on-line da Virada Cultural de Linhares. A transmissão de suas atrações ocorre no site do evento. Confira a programação do dia:

TEATRO

Todos os Sonhos do Mundo

Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito ou R$ 10. Venda: No site Sympla. 

É Bonito Morrer em Setembro

Espetáculo on-line gratuito com direção de Fabio Vanzo. No elenco Samira Lochter e Thiago Capella. Às 22h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça é resultado do con curso cultural “Dramaturgias em Pandemia”, que selecionou seis textos curtos.

Bruce Gomlevsky canta John Lennon

O espetáculo digital é um tributo ao cantor e conta com 25 canções em ordem cronológica, além de ser permeado por textos da dramaturgia de Daniela Peira de Carvalho, escritos a partir de pesquisa, entrevistas, cartas e material bibliográfico do artista. A transmissão ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Dentro do Coração Selvagem

Espetáculo digital gravado e apresentado em Nova York nos anos de 2016 e 2018. A peça iaseado na obra de Clarice Lispector é interativa será diferente para cada um dos espectadores, pois eles terão autonomia para escolher qual ambiente explorar e qual personagem seguir. Sua transmissão ocorre às 15, no site Gather Town. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

O Astronauta

Peça digital com atuação de Eriberto Leão, texto de Eduardo Nunes e direção de José Luiz Jr. Sua transmissão ocorre às 18h, no Netshow.me. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 10, R$ 50. Venda: No site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação: 12 anos.

DANÇA

O Quebra Nozes

Espetáculo de ballet encenado pelos alunos do Estúdio de Cisne Negro, eles interpretam o segundo ato do tradicional ballet “O Quebra Nozes”, composto por Piotr llitch Tchaikovsky. A transmissão ocorre às 11h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 40. Venda: No site Sympla.

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