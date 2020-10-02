Leonardo e Luiza & Maurílio vão animar o sábado (10) com show live

De 9h às 13h, a Vitória Harley-Davidson (Rua Humberto Martins de Paula, 30, Enseada do Suá, Vitória) estará com uma programação especial em apoio à causa do câncer de mama. O evento presencial contará com passeio de moto pela ilha; churrasco no gramado do local; espaço kids; e lançamento de livro infantil "Acordei, o que farei hoje?", escrito por Lucimar Cardozo, diretor do HOG Vitória Chapter e apaixonado por motociclismo.