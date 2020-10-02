Leonardo e Luiza & Maurílio vão animar o sábado (10) com show live

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Lives Musicais
Leonardo
Às 18h, no canal no YouTube do cantor. A apresentação live também contará com a participação da dupla Luiza & Maurílio e DJ EME
Teresa Cristina
Frank Aguiar
Às 18h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "My Brother".
Gian e Giovani
Às 17h, no canal no YouTube da dupla. A live contará com repertório inédito e cenário com vista para o pôr do sol.
Vanessa da Mata
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida direto do palco do Sesc Bom Retiro.
Música ao vivo
Projeto "Samba eu Gosto Assim" com Yuri Guijansque
A partir das 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15.
Especial
‘Outubro Rosa’ na Vitória Harley-Davidson
De 9h às 13h, a Vitória Harley-Davidson (Rua Humberto Martins de Paula, 30, Enseada do Suá, Vitória) estará com uma programação especial em apoio à causa do câncer de mama. O evento presencial contará com passeio de moto pela ilha; churrasco no gramado do local; espaço kids; e lançamento de livro infantil "Acordei, o que farei hoje?", escrito por Lucimar Cardozo, diretor do HOG Vitória Chapter e apaixonado por motociclismo.
Infantil
Sessão drive-in: “Palhaços divertidos”, com Le Peppe
O Parque Botânico da Vale (Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória) está recebendo espetáculos drive-in gratuitos de 9 a 11 de outubro. Inscrições a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria. Capacidade por carro: até 4 pessoas. VAGAS ESGOTADAS
Teatro
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.
Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas
Espetáculos de teatro, dança e circo estão sendo exibidos no site www.itaucultural.org.br de 7 a 11 de outubro, a partir das 20h. Confira as atrações do dia, que ficarão disponíveis até as 20h do domingo (11) de forma gratuita.
Cinema
Mostra Cine.Ema
São 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil, disponibilizados no site do Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - Reserva Águia Branca. A mostra fica no ar de 5 de outubro a 9 de novembro.
Literatura
Lançamento do livro "Ressurreição das caveiras seguido de Pele, Peau, Piel"
Às 17h, o autor carioca Marco Kbral vai apresentar sua obra ao público através de uma live no perfil no Instagram @editoracousa.