Fafá de Belém faz live na quinta-feira (24/06)

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MÚSICA
Leandro Léo
O cantor faz show virtual com a apresentação de 15 músicas autorais e parcerias. A live será transmitida às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 42 e R4 60. Venda: no site Sympla.
Grupo Bem Bolado
O grupo de músicos apresenta forró Pé de Serra, às 20h, no perfil no Instagram @casadebambavix.
Regina Souza e Sérgio Pererê
Os artistas se apresentam às 21h, no canal no YouTube do Sesc Minas Gerais.
Fafá de Belém
A cantora se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube. O show é uma live de São João.
Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca
A orquestra apresenta seu segundo concerto da semana, às 19h, a apresentação contará com a participação do Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube Orquestra nas Escolas.
13º Fenaviola
O Festival Nacional de Viola tem início nesta quinta-feira (24) e segue até o sábado (26). As apresentações do dia ocorrem no canal no YouTube do evento, a partir das 20h30. A live contará com a participação de Marcos Gonçalves, Sandro Livahk, Damir Lott e José Mario Dias, Papalo Monteiro, Marcos Penitenti e Daniel Moreira, Diorgem Júnior, Carlinhos Weiss, Alemão Pedro, Mário Hunter, Ray Abreu e Carlos Dallastra, Cícero Gonçalvese Adriano Rose, Marcia Cherubin e Bruno Kohl, Robertho Azis, Luiz Bira e Saulo Campos e Taquinho de Minas.
TEATRO
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Júnior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
O Amor é Uma Conexão Interrompida
Espetáculo virtual com direção de Marco Antônio Oliveira e texto baseado em obra de Lola Arias. Sua transmissão ocorre às 21h, no portal Teatro WeDo!. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.