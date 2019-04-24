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Laure Briard, Jorge Aragão e teatro: os destaques de domingo (28/04)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 14:47

Publicado em 

24 abr 2019 às 14:47
SHOW
Laure Briard Crédito: Lisa Boostani
Laure Briard (FR)
Abertura com MUDO. Às 17h. Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 18h); R$ 15 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.
Mesa de Jorge
Show com Jorge Aragão. Às 17h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).
ESPECIAL
VIII Samba Para São Jorge
Às 16h. Escadaria da Piedade. Centro, Vitória. Aberto ao público.
TEATRO
Os Últimos Dias de Paupéria Crédito: Dhiegho Benfica
Os Últimos Dias de Paupéria
Espetáculo do Grupo Tarahumaras, parte do projeto “Cena Local”. Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
A Menina e o Pássaro
Peça do Coletivo Emaranhado, parte do projeto “Cena Local”. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

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