Lançamento do projeto Preta & Branca em Vitória na quinta (10/10)

Quando?
Dia 10 de outubro de 2019, quinta, às 21h.
Onde?
Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
R$ 30 (meia/ 1º lote); R$ 60 (inteira/ 1º lote). Ingressos à venda no site.
