Lançamento do livro sobre Helio Mendes e show na quarta (02/10)

Produzido pela jornalista Cínthia Ferreira e graças ao apoio da Funcultura e da Secretaria de Estado da Cultura (ES) - Edital 008/2018, o livro biográfico O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes será lançado no dia 02 de outubro,às 19h30, no Palácio Sônia Cabral, na Cidade Alta, no Centro de Vitória. O personagem dessa obra é o pianista, maestro, arranjador e compositor capixaba Hélio Mendes.



O livro pretende resgatar a memória do músico que embalou com seu piano, entre 1950 e 1970, a sociedade do Espírito Santo, alguns estados brasileiros e países da América Latina. Num clima de nostalgia, o público irá reviver o contexto da época, os bailes, as domingueiras e os carnavais, que aconteciam sob a regência de Hélio Mendes e seu Conjunto. A autora também irá apresentar ao leitor o legado musical do pianista e a história pessoal de Hélio Mendes como a sua relação com os familiares, amigos e o público.