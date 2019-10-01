Lançamento do livro sobre Helio Mendes e show na quarta (02/10)

Produzido pela jornalista Cínthia Ferreira e graças ao apoio da Funcultura e da Secretaria de Estado da Cultura (ES) - Edital 008/2018, o livro biográfico O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes será lançado no dia 02 de outubro,às 19h30, no Palácio Sônia Cabral, na Cidade Alta, no Centro de Vitória. O personagem dessa obra é o pianista, maestro, arranjador e compositor capixaba Hélio Mendes.
O livro pretende resgatar a memória do músico que embalou com seu piano, entre 1950 e 1970, a sociedade do Espírito Santo, alguns estados brasileiros e países da América Latina. Num clima de nostalgia, o público irá reviver o contexto da época, os bailes, as domingueiras e os carnavais, que aconteciam sob a regência de Hélio Mendes e seu Conjunto. A autora também irá apresentar ao leitor o legado musical do pianista e a história pessoal de Hélio Mendes como a sua relação com os familiares, amigos e o público.
Por se tratar de um pianista que produziu sete Lps e um compacto duplo e premiado nacionalmente como Melhor Conjunto em 1963, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, não poderia faltar música no lançamento do livro. O evento contará com a participação do trio de músicos instrumentistas: Fábio do Carmo no violão, Bastian Herrera no piano e Rodrigo Souza na bateria. O repertório preparado com muito carinho pela autora e pelos músicos é a Bossa Nova – estilo predominante da carreira de Hélio, além de samba – canção e bolero. As músicas apresentadas serão as de maiores sucesso naquela época e que fazem parte da discografia de Hélio Mendes.
Quando?
Dia 2 de outubro de 2019, quarta, às 19h30.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Atrações:
Lançamento do livro "O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes"; e show do trio com Fábio do Carmo, no violão, Bastian Herrera, no piano e Rodrigo Souza na bateria.
Quanto?
Entrada gratuita.
