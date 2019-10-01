TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Lançamento do livro sobre Helio Mendes e show na quarta (02/10)

O livro biográfico "O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes" será lançado no Centro com show

Tempo de leitura: 2min
Publicado em 01/10/2019 às 12h17
Atualizado em 01/10/2019 às 13h23
Convite Hélio Mendes. Crédito: Divulgação
Convite Hélio Mendes. Crédito: Divulgação

Produzido pela jornalista Cínthia Ferreira e graças ao apoio da Funcultura e da Secretaria de Estado da Cultura (ES) - Edital 008/2018, o livro biográfico O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes será lançado no dia 02 de outubro,às 19h30, no Palácio Sônia Cabral, na Cidade Alta, no Centro de Vitória. O personagem dessa obra é o pianista, maestro, arranjador e compositor capixaba Hélio Mendes.

O livro pretende resgatar a memória do músico que embalou com seu piano, entre 1950 e 1970, a sociedade do Espírito Santo, alguns estados brasileiros e países da América Latina. Num clima de nostalgia, o público irá reviver o contexto da época, os bailes, as domingueiras e os carnavais, que aconteciam sob a regência de Hélio Mendes e seu Conjunto. A autora também irá apresentar ao leitor o legado musical do pianista e a história pessoal de Hélio Mendes como a sua relação com os familiares, amigos e o público.

Por se tratar de um pianista que produziu sete Lps e um compacto duplo e premiado nacionalmente como Melhor Conjunto em 1963, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, não poderia faltar música no lançamento do livro. O evento contará com a participação do trio de músicos instrumentistas: Fábio do Carmo no violão, Bastian Herrera no piano e Rodrigo Souza na bateria. O repertório preparado com muito carinho pela autora e pelos músicos é a Bossa Nova – estilo predominante da carreira de Hélio, além de samba – canção e bolero. As músicas apresentadas serão as de maiores sucesso naquela época e que fazem parte da discografia de Hélio Mendes.

Quando?

Dia 2 de outubro de 2019, quarta, às 19h30.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Atrações:

Lançamento do livro "O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes"; e show do trio com Fábio do Carmo, no violão, Bastian Herrera, no piano e Rodrigo Souza na bateria.

Quanto?

Entrada gratuita.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.