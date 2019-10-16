Lançamento do livro "Repertório Didático" na sexta (18/10)

Para quem está começando a se aventurar no mundo da música, há uma novidade editorial na praça: “Repertório Didático: Dez Pequenas Peças Para o Estudo do Piano”, do compositor e pianista Graciano Arruda. Na obra, Graciano ensina dez de suas composições curtas baseadas em ritmos brasileiríssimos, como chorinho e baião. Cada uma foi composta para um estudo técnico específico, seja ele rítmico, harmônico ou de independência das mãos.