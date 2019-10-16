Lançamento do livro "Repertório Didático" na sexta (18/10)

Para quem está começando a se aventurar no mundo da música, há uma novidade editorial na praça: “Repertório Didático: Dez Pequenas Peças Para o Estudo do Piano”, do compositor e pianista Graciano Arruda. Na obra, Graciano ensina dez de suas composições curtas baseadas em ritmos brasileiríssimos, como chorinho e baião. Cada uma foi composta para um estudo técnico específico, seja ele rítmico, harmônico ou de independência das mãos.
Quando?
Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 20h30.
Onde?
Auditório da Faculdade de Música do Espírito Santo. Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita.
