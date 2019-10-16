TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Lançamento do disco da banda Volapuque na sexta (18/10)

Show de estreia do CD autointitulado acontece no BlackBox Studio Pub, em Vitória

Publicado em 16/10/2019 às 13h49
Volapuque. Crédito: Dodas Bianchi
Volapuque. Crédito: Dodas Bianchi

Quando?

Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 21h.

O quê?

Lançamento do disco da banda Volapuque, com shows de Auri e Moreati.

Onde?

BlackBox Studio Pub. Avenida Leitão da Silva, 1379, Vitória.

Quanto?

R$ 15.

Informações:

(27) 99636-7858⁣.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.