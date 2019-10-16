Lançamento do disco da banda Volapuque na sexta (18/10)

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 21h.
O quê?
Lançamento do disco da banda Volapuque, com shows de Auri e Moreati.
Onde?
BlackBox Studio Pub. Avenida Leitão da Silva, 1379, Vitória.
Quanto?
R$ 15.
Informações:
(27) 99636-7858.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.