Lançamento do disco da banda Volapuque na sexta (18/10)

Quando?
Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 21h.
O quê?
Lançamento do disco da banda Volapuque, com shows de Auri e Moreati.
Onde?
BlackBox Studio Pub. Avenida Leitão da Silva, 1379, Vitória.
Quanto?
R$ 15.
Informações:
(27) 99636-7858.
Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 13:49
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