Digital: "Festival Conexões Urbanas Femininas" tem início na quinta-feira (29)

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Multicultural
Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua
Idealizado por DJ Donna, com Karol Conká como embaixadora, a iniciativa tem por objetivo reivindicar o protagonismo das mulheres na cultura de rua. Sua programação vai de 29 de outubro a 1 de novembro, contando com oficinas, bate-papos, shows e DJ sets aconte. Suas transmissões serão feitas através do canal no YouTube do festival. Confira as atrações do dia:
Lives Musicais
Teresa Cristina
Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora se apresenta diariamente via live durante a pandemia.
Roberto Mendes
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação digital faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.
Every Vote Counts: A Celebration of Democracy
Às 22, no canal no YouTube Global Citizen. A live que visa incentivar o voto nos Estados Unidos contará com diversos artistas: Alicia Keys; America Ferrera; Kerry Washington; Amy Schumer; Chris Rock; Cobie Smulders; Coldplay; Condoleezza Rice; Eva Longoria; Jennifer Lopez; Kelly Clarkson; Leonardo DiCaprio; Lin-Manuel Miranda; Natalie Portman; Shaquille O'Neal; Tan France; Wilmer Valderrama; Dan + Shay; Offset; e Shawn Mendes.
DJ Schipper
Às 21h, no canal no YouTube do DJ.
Música ao vivo
Sergio Rouver Saxofonista
Às 20h, o músico se apresenta no Braseiro da Ilha (Av Des. Demerval Lirio, nº 600, Mata da Praia, Vitória). No repertório MPB e canções internacionais. Sem cobrança de couvert.
Teatro
Oficina "TEATRO E ZOOM - Processos Criativos com a Plataforma"
Gratuita, a oficina faz parte da programação do Festival Nacional de Teatro Cidade Vitória e ocorrerá no Zoom. Quem a ministrará será o professor Juracy de Oliveira, do Rio de Janeiro. Com carga horária de 6h, ela vai de 14h às 17h, na quinta-feira (29) e na sexta-feira (30). Estão disponíveis 30 vagas, cujas inscrições estão abertas até o dia 25 de outubro, em formulário do Google.
Sertão de Rosa - Costura Cênica
O espetáculo, que faz parte da mostra oficial da 16ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, será transmitida às 20h, no Zoom, no canal no YouTube e Facebook do festival. Gratuita, a peça tem direção, atuação e texto de Guido Campos. Reservas de convites para a sala do Zoom estão abertas no site Sympla. Classificação: Livre.
Coisas de Mãe
Uma adaptação de Clarice Niskier do livro "Coisas de Mãe para Filha". Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
A Lista
Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lília Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 20 a R$ 100. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita:
Metrópolis Reconecta
O Cine Metrópolis dá continuidade ao projeto Metrópolis Reconecta com a exibição do média-metragem "Melodiário", documentário dirigido por Marcos Valério Guimarães, às 18h30, canal no YouTube do cinema. O debate sobre a obra, após a exibição, contará com a participação do diretor Marcos Valério Guimarães, da professora da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) Paula Galama, doutora em Música pela Universidade de Kentucky (EUA), e da professora do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-graduação em Artes da UFES Gisele Ribeiro.