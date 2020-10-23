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Agenda

Digital: "Festival Conexões Urbanas Femininas" tem início na quinta-feira (29)

A cantora Karol Conka participará da abertura do evento; confira a programação para saber as outras atrações do dia

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:05

Publicado em 

23 out 2020 às 19:05
A cantora Karol Conka no vídeo
A cantora Karol Conka no vídeo "O Rolê é Nosso" Crédito: Reprodução/YouTube

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Multicultural

Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua

Idealizado por DJ Donna, com Karol Conká como embaixadora, a iniciativa tem por objetivo reivindicar o protagonismo das mulheres na cultura de rua. Sua programação vai de  29 de outubro a 1 de novembro, contando com oficinas, bate-papos, shows e DJ sets aconte. Suas transmissões serão feitas através do canal no YouTube do festival. Confira as atrações do dia:

Lives Musicais 

Teresa Cristina

Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora se apresenta diariamente via live durante a pandemia. 

Roberto Mendes

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação digital faz parte da programação semanal #emcasacomsesc. 

Every Vote Counts: A Celebration of Democracy

Às 22, no canal no YouTube Global Citizen. A live que visa incentivar o voto nos Estados Unidos contará com diversos artistas: Alicia Keys; America Ferrera; Kerry Washington; Amy Schumer; Chris Rock; Cobie Smulders; Coldplay; Condoleezza Rice; Eva Longoria; Jennifer Lopez; Kelly Clarkson; Leonardo DiCaprio; Lin-Manuel Miranda; Natalie Portman; Shaquille O'Neal; Tan France; Wilmer Valderrama; Dan + Shay; Offset; e Shawn Mendes. 

DJ Schipper

Música ao vivo 

Sergio Rouver Saxofonista

Às 20h, o músico se apresenta no Braseiro da Ilha (Av Des. Demerval Lirio, nº 600, Mata da Praia, Vitória). No repertório MPB e canções internacionais. Sem cobrança de couvert. 

Teatro

Oficina "TEATRO E ZOOM - Processos Criativos com a Plataforma"

Gratuita, a oficina faz parte da programação do Festival Nacional de Teatro Cidade Vitória e ocorrerá no Zoom. Quem a ministrará será o professor Juracy de Oliveira, do Rio de Janeiro. Com carga horária de 6h, ela vai de 14h às 17h, na quinta-feira (29) e na sexta-feira (30). Estão disponíveis 30 vagas, cujas inscrições estão abertas até o dia 25 de outubro, em formulário do Google

Sertão de Rosa - Costura Cênica

O espetáculo, que faz parte da mostra oficial da 16ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, será transmitida às 20h, no Zoom, no canal no YouTube Facebook do festival. Gratuita, a peça tem direção, atuação e texto de Guido Campos. Reservas de convites para a sala do Zoom estão abertas no site Sympla. Classificação: Livre. 

Coisas de Mãe

Uma adaptação de Clarice Niskier do livro "Coisas de Mãe para Filha". Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

A Lista

Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lília Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 20 a R$ 100. Venda: No site Sympla.

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

Metrópolis Reconecta

O Cine Metrópolis dá continuidade ao projeto Metrópolis Reconecta com a exibição do média-metragem "Melodiário", documentário dirigido por Marcos Valério Guimarães, às 18h30, canal no YouTube do cinema. O debate sobre a obra, após a exibição, contará com a participação do diretor Marcos Valério Guimarães, da professora da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) Paula Galama, doutora em Música pela Universidade de Kentucky (EUA), e da professora do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-graduação em Artes da UFES Gisele Ribeiro.

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